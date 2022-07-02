На Херсонщині загарбники обшукують гаражі місцевих жителів, а врожай вивозять до Криму, - розвідка
На тимчасово окупованій Херсонщині російські окупанти проводять обшуки гаражів місцевих жителів, перевіряють навіть можливі схованки у землі. Також рашисти вивозять врожай в сторону Криму
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області з 29 червня проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників", - йдеться в повідомленні.
В селі почалися жнива. Окупанти вивозять весь врожай і торішнє зерно до Криму.
Крім того, рашисти організували бізнес - продають ліки завезені з півострова: "Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня".
- 1 липня у Туреччині посол України Василь Боднар звернувся до місцевих органів влади із вимогою вирішити ситуацію, щодо судна РФ, яке прибуло з тимчасово окупованого Бердянська із зерном.
- 30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.
- Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.
- В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
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