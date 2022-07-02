Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області з 29 червня проводиться обшук всіх приватних гаражів. В разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр". Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників", - йдеться в повідомленні.

В селі почалися жнива. Окупанти вивозять весь врожай і торішнє зерно до Криму.

Крім того, рашисти організували бізнес - продають ліки завезені з півострова: "Наглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня".

1 липня у Туреччині посол України Василь Боднар звернувся до місцевих органів влади із вимогою вирішити ситуацію, щодо судна РФ, яке прибуло з тимчасово окупованого Бердянська із зерном.

30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.

Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.

В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.