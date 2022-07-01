Крадене зерно з Бердянська прибуло до Туреччини, - посол просить вжити невідкладних заходів
У Туреччині посол України Василь Боднар звернувся до місцевих органів влади із вимогою вирішити ситуацію, щодо судна РФ, яке прибуло з тимчасово окупованого Бердянська із зерном
Про це інформує в фейсбуці посол України в Туреччині Василь Боднар.
"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", - написав Боднар.
Посол додав, що Україна має налагоджену комунікацію і тісну співпрацю з Туреччиною: "Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України".
- 30 червня Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.
- Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.
- В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
- На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі, за півгодини Росія випустила по обласному центру 10 ракет.
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