На Куп'янському напрямку ситуація стабілізована: ЗСУ ефективно ліквідовують ворожі склади БК, - командир роти Федоренко
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янському напрямку Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію. Противник зазнав втрат серед підрозділів "Шторм Z", а також регулярних військ армії РФ. На минулому тижні противник за два дні втратив понад 120 вбитими. Це ті втрати, які точно можна підтвердити, коли ми бачимо, що ворог ліквідований. Коли окупанти забираються у нору і туди залітає снаряд, що вибухає, тоді складно порахувати й правильно надати інформацію щодо втрат противника. Зазвичай така дія надається, як уражена позиція противника, щоб статистика втрат ворога була коректною", - пояснив Федоренко.
За словами командира роти, Сили оборони України ефективно ліквідовують відкриті та закриті склади БК ворога.
"Наразі ефективно ведеться робота щодо виявлення вогневих засобів та ППО противника. Сили оборони застосовують артилерію для ураження та ліквідації відкритих та закритих складів БК ворога. За допомогою БПЛА ведеться систематичне знищення вогневих засобів противника, легкоброньованої та важкоброньованої техніки", - підкреслив Федоренко.
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