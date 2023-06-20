На Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті, - начальник Сєверодонецької РВА Власенко
Начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині відбувається активізація окупаційних військ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Луганщині відбувається активізація окупаційних військ, але просувань не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ тримають оборону й дають гідну відсіч. Окупанти активізувалися по всій лінії зіткнення. Бої тривають на Сватівському, Лиманському напрямку. Найгарячіше в районі Білогорівки та біля Кремінної, у напрямку Лимана", - зауважив Власенко.
За словами начальника Сєверодонецької РВА, на Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті
"Ворог відновив наземні штурми, які схожі на те, що відбувалося у Бахмуті, коли вони не рахують свої втрати. Ці штурми противник прикриває механізованими військами та авіацією. Основою таких штурмів є нові приватні військові компанії та добровольчі підрозділи, але противник має проблеми з логістикою й складами БК", - підкреслив Власенко.
- Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ Сил оборони, проте українські військові виконують поставлені завдання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе