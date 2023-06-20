Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині відбувається активізація окупаційних військ, але просувань не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ тримають оборону й дають гідну відсіч. Окупанти активізувалися по всій лінії зіткнення. Бої тривають на Сватівському, Лиманському напрямку. Найгарячіше в районі Білогорівки та біля Кремінної, у напрямку Лимана", - зауважив Власенко.

За словами начальника Сєверодонецької РВА, на Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті

"Ворог відновив наземні штурми, які схожі на те, що відбувалося у Бахмуті, коли вони не рахують свої втрати. Ці штурми противник прикриває механізованими військами та авіацією. Основою таких штурмів є нові приватні військові компанії та добровольчі підрозділи, але противник має проблеми з логістикою й складами БК", - підкреслив Власенко.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ Сил оборони, проте українські військові виконують поставлені завдання.







