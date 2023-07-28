На Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ за добу знищили 47 окупантів, іще 125 поранили, - Череватий
На Куп'янському та Лиманському напрямках 27 липня ЗСУ відбили чотири штурми РФ, знищили 47 росіян, 12 поранили й одного взяли в полон
Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері Еспресо.
За його словами, протягом багатьох тижнів і місяців цей напрямок - лідер за артилерійськими обстрілами РФ. Так, 27 липня ворог завдав 558 ударів, здійснив п'ять авіанальотів, чотири рази штурмував українські позиції.
"Під час відбиття штурмів 47 окупантів знищено, 125 поранено, одного взято в полон. Підбито дві ворожі БМП, п'ять гармат, легко броньований артилерійський тягач, польовий склад із боєприпасами, знищено баражувальний боєприпас "Ланцет"", - наголосив Сергій Череватий.
- Станом на 28 липня РФ втратила близько 244 830 окупантів в Україні.
- Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції.
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