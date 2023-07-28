Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері Еспресо.

За його словами, протягом багатьох тижнів і місяців цей напрямок - лідер за артилерійськими обстрілами РФ. Так, 27 липня ворог завдав 558 ударів, здійснив п'ять авіанальотів, чотири рази штурмував українські позиції.

"Під час відбиття штурмів 47 окупантів знищено, 125 поранено, одного взято в полон. Підбито дві ворожі БМП, п'ять гармат, легко броньований артилерійський тягач, польовий склад із боєприпасами, знищено баражувальний боєприпас "Ланцет"", - наголосив Сергій Череватий.