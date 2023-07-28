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Російське командування кидає у штурми на фронті щойно мобілізованих військових, - Генштаб ЗСУ

28 липня, 2023 п'ятниця
07:27
Війна з Росією росія мобілізація

Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки

Про це у ранковому зведенні звітує 28 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців. 

А коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

На фронті відбулося понад 30 боєзіткнень, противник завдав 3 ракетних та 29 авіаударів по Україні

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між Силами оборони України та військом РФ.

Російська армія завдала 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

У районах Рівнополя та Макарівки росіяни намагались відновити втрачене положення: оперативна обстановка по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку вороже військо завдало авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

Ворожа армія завдала авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії армії РФ, захисники України успішно відбили атаки в районі Авдіївки. 

Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. 

Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські солдати зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдали авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ уразили пункт управління окупантів, 5 артзасобів на вогневих позиціях й станцію РЕБ 

Так, авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також українські захисники знищили 8 ударних БПЛА ворога типу "Шахед-136" та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

  • 27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. 
  • Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.
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