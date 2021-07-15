У курортному Бердянську навала медуз: відпочиваючі не можуть зайти в море

Про це повідомляє мер міста Валерій Баранов, передає "Бердянськ24".



Він звернувся до туристів із проханням не виловлювати медуз з моря та зазначив, що це тільки шкодить морським мешканцям.



“Люди, не викидайте, будь-ласка, медуз на берег...Пригадую, що таке було ще в 1976 році. Тоді вперше побачили таких великих медуз. А потім вони зникли. Ми намагалися раніше тоннами їх виловлювати з моря, але це нічого не дало...Ми живемо на цій планеті. Тут бувають і землетруси, і цунамі, і що хочеш. Як на це реагувати?” - сказав мер.



Відпочиваючі взагалі не можуть зайти в воду, так як медузи повністю заповнили затоку моря в Бердянську.



Комунальники і працівники пансіонатів намагаються виловити і вивезти медуз, але це не допомагає.

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