На Лимано-Куп’янському напрямку Росія тримає понад 100 тисяч окупантів, – речник Східного угрупування Євлаш

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угрупування військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ситуація у районі Куп'янську та Лиману залишається контрольованою українськими військами.

Речник зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість своїх обстрілів. Так, станом на 26 серпня росіяни здійснили 620 обстрілів позицій наших захисників та завдали 15 авіаударів.

"Загалом, якщо дивитись на весь напрямок (Лимано-Куп'янський - ред.), то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми будемо сегментувати, наприклад, щодо Куп'янського напрямку, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському - 48 тисячі російських окупаційних військ", - наголосив речник Східного угрупування військ.

За словами Євлаша, окупанти на вказаному напрямку активно використовують штурмовиків загонів "Шторм-Z", а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

"Плани у них залишаються ті ж самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані вогняні вали, як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, для того, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, треба використати 40 тисяч боєприпасів. Так само вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність та влучність бажає бути кращого", - пояснив Євлаш.