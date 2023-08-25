Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня України
Станом на ранок 25 серпня українське військо продовжує ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Натомість на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
Крім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої.
Своєю чергою російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.
- За минулу добу на фронті сталося 35 бойових зіткнень між Силами оборони України й окупантами.
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