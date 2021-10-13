На лінії розмежування перехопили безпілотник виробництва РФ, за допомогою якого обстрілювали українських військових

Про це повідомляє сайт СБУ.



"За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ", - повідомили в СБУ.



Відкрито провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Крім того, спецслужба передала на експертизу ще 2 ворожі дрони, перехоплені на лінії розмежування.













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