На лінії розмежування перехопили безпілотник виробництва РФ, за допомогою якого обстрілювали українських військових
У районі проведення Операції об'єднаних сил на лінії розмежування перехопили безпілотний літальний апарат, який використовували для розвідки та коригування обстрілів українських позицій
Про це повідомляє сайт СБУ.
"За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1", який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ", - повідомили в СБУ.
Відкрито провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Крім того, спецслужба передала на експертизу ще 2 ворожі дрони, перехоплені на лінії розмежування.
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