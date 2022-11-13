На Луганщині для мобілізованих з РФ роблять наметові табори, це дуже гарні цілі, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Росіяни організували дві лінії оборони у Луганській області - в регіоні дуже велика концентрація російських мобілізованих, їх немає де розміщувати
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Те, що ми бачимо - дві лінії оборони. Перша проходить вздовж дороги Сватове - Кремінна. Друга - це приблизно напрямок Старобільськ - Новоайдар. Дуже багато мінувань - мінують усі дороги, під'їзди, галявини на шляху на цих пунктів. Дуже велика концентрація "чмобіків", навіть немає де їх розміщувати і роблять наметові табори у лісопосадках, на берегах річок. Це дуже гарні цілі для "бавовни", - розповів він.
- Раніше Власенко повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове
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