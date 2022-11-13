Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Те, що ми бачимо - дві лінії оборони. Перша проходить вздовж дороги Сватове - Кремінна. Друга - це приблизно напрямок Старобільськ - Новоайдар. Дуже багато мінувань - мінують усі дороги, під'їзди, галявини на шляху на цих пунктів. Дуже велика концентрація "чмобіків", навіть немає де їх розміщувати і роблять наметові табори у лісопосадках, на берегах річок. Це дуже гарні цілі для "бавовни", - розповів він.

Раніше Власенко повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове