На Луганщині найактивніші бойові дії йдуть на трьох напрямках, - голова Сєверодонецької ВА
Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Фактично на Луганщині йдуть три фронти: Білогорівка, Кремінна та Сватове. Більш перспективними та динамічним для ЗСУ є Сватівський напрямок, де значніші успіхи у наших хлопців на півночі Сватового, а на заході та півдні цього населеного пункту ситуація контрольована. Однак, активні бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини", - повідомив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації.
Роман Власенко додав, що противник використовує артилерію та авіацію, завдаючи значних руйнувань, але наші хлопці на деяких ділянках впевнено тримають оборону, а на інших – йдуть вперед.
"Щодо "бавовни" та вибухів ворожих боєкомплектів, то це відбувається не тільки на Сватівському напрямку, а і на раніше окупованих територіях. По Сєверодонецьку та Лисичанську є інформація про місця розташування противника, відповідно, нашим хлопцям вже дуже складно промазати, бо велика концентрація "чмобіків" у напрямках Кремінна, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ", - зазначив Власенко.
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