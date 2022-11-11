Про це він розповів в етері Еспресо.



"Фактично на Луганщині йдуть три фронти: Білогорівка, Кремінна та Сватове. Більш перспективними та динамічним для ЗСУ є Сватівський напрямок, де значніші успіхи у наших хлопців на півночі Сватового, а на заході та півдні цього населеного пункту ситуація контрольована. Однак, активні бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини", - повідомив голова Сєверодонецької районної військової адміністрації.



Роман Власенко додав, що противник використовує артилерію та авіацію, завдаючи значних руйнувань, але наші хлопці на деяких ділянках впевнено тримають оборону, а на інших – йдуть вперед.



"Щодо "бавовни" та вибухів ворожих боєкомплектів, то це відбувається не тільки на Сватівському напрямку, а і на раніше окупованих територіях. По Сєверодонецьку та Лисичанську є інформація про місця розташування противника, відповідно, нашим хлопцям вже дуже складно промазати, бо велика концентрація "чмобіків" у напрямках Кремінна, Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ", - зазначив Власенко.

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