На Луганщині РФ кидає напризволяще цілі взводи свіжомобілізованих окупантів, - Гайдай
У районі Сватового та Кремінної на Луганщині мобілізовані росіяни деморалізовані, адже командири кидають їх на полі бою та втікають
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері Еспресо.
"Там у них достатньо потужна деморалізація, тому що свіжомобілізованих просто взводами кидають напризволяще й забувають про них", - зазначив Сергій Гайдай.
За його словами, росіян дуже часто командири кидають на полі бою, а свіжомобілізовані окупанти потрапляють у полон або гинуть, тому що вони недосвідчені військові.
- 8 листопада на Луганщині українські військові знищили понад 200 загарбників, вісім російських танків і сім бойових машин піхоти.
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