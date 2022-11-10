Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері Еспресо.

"Там у них достатньо потужна деморалізація, тому що свіжомобілізованих просто взводами кидають напризволяще й забувають про них", - зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, росіян дуже часто командири кидають на полі бою, а свіжомобілізовані окупанти потрапляють у полон або гинуть, тому що вони недосвідчені військові.

8 листопада на Луганщині українські військові знищили понад 200 загарбників, вісім російських танків і сім бойових машин піхоти.

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