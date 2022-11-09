Про це речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів у етері Еспресо.

На Сватівському, Кремінському та Білогорівському напрямках тривають активні бойові дії. ЗСУ вибивають росіян артилерією, реактивними системами залпового вогню, стрілецькою зброєю.

Окупанти намагалися контратакувати, зокрема в районі Білогорівки, але марно. Українські військові знищили три дорогі та потужні, модернізовані російські самохідні артилерійські установки Мста-С, вісім танків, сім БМП і понад 200 загарбників.

З 24 лютого до 9 листопада РФ втратила в Україні 77 950 військових, 5666 бронемашин і 2801 танк.

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