На Луганщині ЗСУ за добу знищили понад 200 окупантів і три новітні САУ, - речник Східного угрупування військ Череватий
На Луганщині 8 листопада українські військові знищили понад 200 загарбників, вісім російських танків і сім бойових машин піхоти
Про це речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів у етері Еспресо.
На Сватівському, Кремінському та Білогорівському напрямках тривають активні бойові дії. ЗСУ вибивають росіян артилерією, реактивними системами залпового вогню, стрілецькою зброєю.
Окупанти намагалися контратакувати, зокрема в районі Білогорівки, але марно. Українські військові знищили три дорогі та потужні, модернізовані російські самохідні артилерійські установки Мста-С, вісім танків, сім БМП і понад 200 загарбників.
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З 24 лютого до 9 листопада РФ втратила в Україні 77 950 військових, 5666 бронемашин і 2801 танк.
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