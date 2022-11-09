ЗСУ за добу ліквідували 780 російських окупантів та 15 танків

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 77950 осіб (+780 за добу) ліквідовано

танків ‒ 2801 (+15 одиниць)

бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12)

артилерійських систем – 1802 (+11)

РСЗВ – 393 (+2)

засобів ППО ‒ 205 (+2)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 260 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7)

крилатих ракет ‒ 399 (+0)

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11)

спеціальної техніки ‒ 159 (+0)

Станом на 8 листопада РФ втратила 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків.

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