Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що у Луганській області зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій. Відповідно, частково електроенергія є тільки в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні. Без електрики перебувають 117 510 абонентів.

Також, за словами Гайдая, із газом ситуація дещо більш стабільна.

"Після того, як росіяни влучили у магістральний газопровід поблизу Сєвєродонецька, який відремонтувати вкрай складно, із блакитним паливом залишилися лише близько 21 тисячі споживачів із 5 населених пунктів. У двох з них газ є лише в деяких районах", - розповідає ОДА.

Крім того, по всій області відсутнє водопостачання. Протягом тривалого періоду вода залишалася у Сєвєродонецьку, поки була присутня електроенергія. Наразі, після відключення трансформаторних станцій, водопостачання припинено і там.

Гайдай повідомляє, що 16 травня рятувальники розвезли мирному населенню 24 тонни води.

На Луганщині 16 травня частково відновили мобільний звʼязок та електроенергію, запасів природнього газу вистачить ще на 2 місяці

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