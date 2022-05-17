На Луганщині електрика є тільки в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні, - ОДА
На Луганщині 41 населений пункт залишається без електроенергії. Водопостачання відсутнє по всій області
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Повідомляється, що у Луганській області зруйновано або відключено 818 трансформаторних підстанцій. Відповідно, частково електроенергія є тільки в одному населеному пункті із 42 підконтрольних Україні. Без електрики перебувають 117 510 абонентів.
Також, за словами Гайдая, із газом ситуація дещо більш стабільна.
"Після того, як росіяни влучили у магістральний газопровід поблизу Сєвєродонецька, який відремонтувати вкрай складно, із блакитним паливом залишилися лише близько 21 тисячі споживачів із 5 населених пунктів. У двох з них газ є лише в деяких районах", - розповідає ОДА.
Крім того, по всій області відсутнє водопостачання. Протягом тривалого періоду вода залишалася у Сєвєродонецьку, поки була присутня електроенергія. Наразі, після відключення трансформаторних станцій, водопостачання припинено і там.
Гайдай повідомляє, що 16 травня рятувальники розвезли мирному населенню 24 тонни води.
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