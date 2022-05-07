На Луганщині електропостачання відновили ще для 30 тис. абонентів
На Луганщині для 30 тис. споживачів відновили електропостачання, ще понад 92,7 тис. абонентів залишаються без електроенергії
Про це у фейсбуці повідомила Луганська ОВА.
"Росіяни перебили потужну лінію електропередачі 4 травня. Без світла на декілька днів залишилися понад 30 тис. абонентів. Втім, нашим аварійним бригадам вкотре вдалося відновити подачу електроенергії. Спочатку частині споживачів тих міст і селищ, які ворог нещодавно знеструмив, а потім і всім іншим", - зауважив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Унаслідок війни РФ проти України електроенергії не мають понад 92,7 тис. споживачів Луганщини. Газопостачання є в 45 375 абонентів із шістьох населених пунктах, з них у трьох - повністю та трьох - частково. Крім того, протягом доби 7 травня мешканцям області доставили 29 тонн води.
- Станом на 6 травня на Луганщині повністю або частково були знеструмлені 38 населених пунктів. Також росіяни знищують об'єкти водної інфраструктури
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