На Луганщині із Сєвєродонецька і Лисичанська евакуювали 29 осіб, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, за 4 травня із Лисичанська і Сєвєродонецька вдалося успішно евакуювати 29 мирних жителів.

Крім того, із Попасної, де наразі точаться вуличні бої, змогла самостійно вибратися місцева сімʼя.



"Родина з Попасної дві доби самостійно вибиралася з міста. А коли вийшла на зв'язок, наш транспорт зустрів цих людей і доставив до Бахмуту. Їм вже допомогли зареєструватися та надали гуманітарну допомогу", - повідомляє Гайдай.

