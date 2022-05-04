На Луганщині із Сєвєродонецька і Лисичанська евакуювали 29 осіб, - Гайдай
Станом на 4 травня із Сєвєродонецька і Лисичанська було успішно евакуйовано 29 місцевих жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, за 4 травня із Лисичанська і Сєвєродонецька вдалося успішно евакуювати 29 мирних жителів.
Крім того, із Попасної, де наразі точаться вуличні бої, змогла самостійно вибратися місцева сімʼя.
"Родина з Попасної дві доби самостійно вибиралася з міста. А коли вийшла на зв'язок, наш транспорт зустрів цих людей і доставив до Бахмуту. Їм вже допомогли зареєструватися та надали гуманітарну допомогу", - повідомляє Гайдай.
- За 3 травня із Луганщини у Дніпро змогли виїхати 49 людей, евакуацію було ускладнено через постійні обстріли
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