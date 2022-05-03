З Луганщини у Дніпро змогли виїхати 49 людей, евакуацію ускладнено через постійні обстріли

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, загалом було евакуйовано 49 жителів області. Із них 39 лисичан та 10 сєвєродончан.



Крім того, за словами Гайдая, на Луганщині у підвалах все ще залишаються тисячі місцевих жителів. У багатьох із них унаслідок російських обстрілів повністю зруйновано житло. Сьогодні волонтери доставили їм гумдопомогу.

Наразі їх евакуація ускладнюється постійними обстрілами збоку військ РФ.



"Сподіваюсь, що невдовзі ці люди погодяться на евакуацію. Доки ще її можливо проводити безпечно. З інших населених пунктів це вже не вдається зробити регулярно – обстріли там практично не зупиняються. Люди заблоковані", - коментує очільник ОДА.



Нагадаємо, що з населених пунктів Луганщини 2 травня успішно врятовано 20 місцевих жителів