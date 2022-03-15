На Луганщині майже 100 тис. людей без електрики та тепла, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає "Еспресо. TV".

"Ворог вбиває Луганщину. В області інфраструктурний колапс та гуманітарна катастрофа. 20 днів приходу «руzzького миру» - це 36 знеструмлених населених пунктів, 22 з яких – повністю, 14 - частково. Майже 100 тисяч людей – без світла та тепла. Ремонтувати вже немає чого!" – написав Сергій Гайдай.

Також він додав, що станом на зараз, через пошкодження котельної КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", у Сєвєродонецьку відключено 180 багатоквартирних будинків. Майже знищені внутрішньобудинкові мережі централізованого теплопостачання АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

У Лисичанську через відсутність електро- та водопостачання припинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа".

Через руйновання електромереж без води залишаються 9000 абонентів у м. Попасна та 5600 – у с. Карбоніт.

На Луганщині 15 березня не буде гуманітарного коридору через обстріли окупантів, - Гайдай

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