На Луганщині 15 березня не буде гуманітарного коридору через обстріли окупантів, - Гайдай
15 березня на Луганщині не відбудеться гумкоридору через російські обстріли, але вирушить евакуаційний потяг
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Режиму тиші немає - отже, сьогодні гумкоридору не буде", - наголосив він.
За словами очільника ОВА, війська РФ хочуть більше заручників віцни серед мирних мешканців і унеможливлюють евакуацію. Обстріли не припиняються.
"Вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалися під час бою в місті. Ризикувати нашими ми не можемо!!!" - зазначив Сергій Гайдай.
Однак 15 лютого буде черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Він вирушить орієнтовно о 14:00 із Новозолотарівки, а далі пересадка на потяги в Донецькій області. Благодійний фонд "Восток-SOS" організував підвіз із Сєвєродонецька та Рубіжного.
"Чекаємо на режим тиші…" - зауважив очільник Луганської ОВА.
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