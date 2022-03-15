На Луганщині 15 березня не буде гуманітарного коридору через обстріли окупантів, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Режиму тиші немає - отже, сьогодні гумкоридору не буде", - наголосив він.



За словами очільника ОВА, війська РФ хочуть більше заручників віцни серед мирних мешканців і унеможливлюють евакуацію. Обстріли не припиняються.



"Вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалися під час бою в місті. Ризикувати нашими ми не можемо!!!" - зазначив Сергій Гайдай.



Однак 15 лютого буде черговий евакуаційний поїзд для жителів Луганщини. Він вирушить орієнтовно о 14:00 із Новозолотарівки, а далі пересадка на потяги в Донецькій області. Благодійний фонд "Восток-SOS" організував підвіз із Сєвєродонецька та Рубіжного.



"Чекаємо на режим тиші…" - зауважив очільник Луганської ОВА.



Нагадаємо, 14 березня Сергій Гайдай повідомив, що евакуація цивільного населення на Луганщині проходить під постійними обстрілами.

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