Евакуація цивільного населення на Луганщині проходить під постійними обстрілами, - Гайдай

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV



"Другий день евакуація цивільного населення відбувається в режимі тиші. Але це дуже відносний режим тиші. Сьогодні вдалося евакуювати людей з Сєвєродонецька, Кримінного, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та з населених пунктів Гірської громади. Загалом нам вдалось вивезти з цих населених пунктів близько 2 тис людей. На щастя, в нас все вийшло. Хоча, коли вивозили людей з Гірської громади та Попасної, то бої тривали зовсім поруч", - повідомив Гайдай



Гайдай також додав, що майже вся інфраструктура територій підконтрольній Україні повністю знищена. За його словами, російські окупанти обстрілюють наші території з усіх видів озброєння, які вони мають. Зокрема, були задіяні і фосфорні бомби та крилаті ракети "Калібр".



"Вся інфраструктура в містах підконтрольних Україні повністю знищена. Наші ремонтні бригади намагались полагодити деякі комунікації, але вже немає чого відновлювати. Також дуже складна гуманітарна ситуація через обстріли. Ми майже щодня отримуємо вагонами гуманітарну допомогу. Це ліки, їжа, одяг, медикаменти та засоби гігієни. Але підвезти це людям дуже складно через постійні обстріли. Ми будемо намагатись розвозити гуманітарну допомогу по штабам в населених пунктах, щоб роздати людям. Для розуміння ситуації, сьогодні привезли дві машини по 10 т кожна в Сєвєродонецьк. За 40 хвилин цю допомогу повністю розібрали", - пояснив Гайдай



Гайдай зауважив, що на Луганщині працюють всі військово-цивільні адміністрації, хоча і є нестача кадрів. За його словами, не вистачає людей, наприклад, в комунальній службі, оскільки прибирати місто, чи полагодити лінії електропередач дуже складно під час постійних масованих обстрілів.

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