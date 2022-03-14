На 14 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів: Верещук назвала маршрути

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у зверненні, оприлюдненому Офісом президента.



У Київській області погоджено такі гуманітарні коридори:

з населених пунктів Богданівка і Новобогданівка, Перемога (Баришівська ОТГ), Бобрик - до Броварів;

з населених пунктів Гостомель, Немишаєво, Ворзель, Дмитрівка - до Білогородки.

з населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, селище Гірське - до міста Слов'янськ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав РФ припинити вогонь для відкриття гуманітарних коридорів.

У Луганській області:"Вкотре будемо намагатися сьогодні нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами і медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш у місто Маріуполь", - додала Верещук.Крім того, міністерка наголосила, що у полоні залишається мер Мелітополя Іван Федеоров, невідомою залишається доля викраденого окупантами мера Дніпрорудного Євгена Матвеєва, також у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко.