На 14 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів: Верещук назвала маршрути
На понеділок, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у зверненні, оприлюдненому Офісом президента.
У Київській області погоджено такі гуманітарні коридори:
- з населених пунктів Богданівка і Новобогданівка, Перемога (Баришівська ОТГ), Бобрик - до Броварів;
- з населених пунктів Гостомель, Немишаєво, Ворзель, Дмитрівка - до Білогородки.
- з населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, селище Гірське - до міста Слов'янськ.
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Крім того, міністерка наголосила, що у полоні залишається мер Мелітополя Іван Федеоров, невідомою залишається доля викраденого окупантами мера Дніпрорудного Євгена Матвеєва, також у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав РФ припинити вогонь для відкриття гуманітарних коридорів.
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