Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, передає Еспресо.TV.



"11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей", - йдеться в повідомленні.



За даними відомства, внаслідок цього загинули семеро людей, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.



"Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - додали у розвідці.

Нагадаємо, на Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними. Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.