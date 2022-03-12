Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка
Російсько-окупаційні війська розстріляли колону жінок та дітей під час евакуації в Київській області, внаслідок чого загинули семеро людей, з них одна дитина.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, передає Еспресо.TV.
"11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, внаслідок цього загинули семеро людей, з них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.
"Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - додали у розвідці.
- Нагадаємо, на Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними. Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.
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