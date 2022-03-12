На Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними: троє загиблих, серед них – дитина
На узбіччі дороги між селами Оріхівського району в Запорізькій області російські військові танком переїхали "Таврію". Внаслідок цього двоє дорослих чоловіків загинули, а хлопчик згорів у палаючій автівці.
Про це повідомили у поліції Запорізької області, передає Еспресо.TV.
"На автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.
Зараз поліція встановлює особи загиблих. Також відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, в Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе