На Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними: троє загиблих, серед них – дитина

Про це повідомили у поліції Запорізької області, передає Еспресо.TV.

"На автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський танк переїхав автомобіль марки "Таврія". Транспортний засіб з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючій автомашині", - йдеться у повідомленні.

Зараз поліція встановлює особи загиблих. Також відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч.2 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.



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