В Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів

Про це повідомляє у Telegram міністерство внутрішніх справ України.



"Ведемо роботу згідно з міжнародними стандартами. Захищаємо інформацію та свідків. Зберігаємо інформацію для здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.



Задокументовані докази використовуватимуть для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та у спеціальному трибуналі після його створення.



Міністерство внутрішніх справ закликає громадян надсилати відео- та фото-матеріали на сайт https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, 6 березня в Україні почав працювати сайт Центру національного спротиву для протидії окупантам.

В Україні запустили сайт та колцентр Інтернаціонального легіону оборони.