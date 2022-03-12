В Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів
Офіс Генпрокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив ресурс для документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні
Про це повідомляє у Telegram міністерство внутрішніх справ України.
"Ведемо роботу згідно з міжнародними стандартами. Захищаємо інформацію та свідків. Зберігаємо інформацію для здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Задокументовані докази використовуватимуть для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та у спеціальному трибуналі після його створення.
Міністерство внутрішніх справ закликає громадян надсилати відео- та фото-матеріали на сайт https://warcrimes.gov.ua.
- Нагадаємо, 6 березня в Україні почав працювати сайт Центру національного спротиву для протидії окупантам.
- В Україні запустили сайт та колцентр Інтернаціонального легіону оборони.
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