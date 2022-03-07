В Україні запустили сайт Центру національного спротиву

Про це заявила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.



"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!" - повідомила вона.



Сайт покликаний розповісти про тактику, медицину, безпеку в інтернеті, саморобну зброю, ненасильницькі дії й інші способи чинити спротив окупантам.



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