В Україні запустили сайт Центру національного спротиву
6 березня в Україні почав працювати сайт Центру національного спротиву для протидії окупантам
Про це заявила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.
"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!" - повідомила вона.
Сайт покликаний розповісти про тактику, медицину, безпеку в інтернеті, саморобну зброю, ненасильницькі дії й інші способи чинити спротив окупантам.
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