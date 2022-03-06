В Україні запустили сайт та колцентр Інтернаціонального легіону оборони

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.



Там повідомили, що запустився сайт і колцентр Інтернаціонального легіону оборони України - https://fightforua.org/



Номери телефонів: +380443395987; +380800507028



"Заявок і дзвінків шквал - тисячі з усього світу. Довелось терміново нарощувати потужності колцентру", - йдеться у повідомленні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb