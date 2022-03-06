В Україні запустили сайт та колцентр Інтернаціонального легіону оборони
Інтернаціональний легіон оборони України відкрив сайт та "гарячу лінію"
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.
Там повідомили, що запустився сайт і колцентр Інтернаціонального легіону оборони України - https://fightforua.org/
Номери телефонів: +380443395987; +380800507028
"Заявок і дзвінків шквал - тисячі з усього світу. Довелось терміново нарощувати потужності колцентру", - йдеться у повідомленні.
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