"Українські війська гарантують повну тишу": Зеленський закликав РФ припинити вогонь для відкриття гуманітарних коридорів

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента.



"Українські війська зі свого боку гарантують повну "тишу" по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти. І щоб мирні мешканці міста Маріуполя могли виїхати на безпечну територію. Також підготовлені гуманітарні коридори з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Токмака, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки в Київській області. Російська сторона повинна забезпечити "тишу" по кожному з цих маршрутів. Інакше що тоді взагалі може гарантувати Росія на будь-яких переговорах?" - сказав Зеленський.



Президент також подякував усім причетним до забезпечення роботи гуманітарних коридорів.



"Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатися кожного дня, щоб врятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполі від обстрілів", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, 12 березня 2022 року, Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації людей із гарячих точок Донеччини, Сумщини, Запоріжжя та Київщини.

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