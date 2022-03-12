"Українські війська гарантують повну тишу": Зеленський закликав РФ припинити вогонь для відкриття гуманітарних коридорів
Президент України Володимир Зеленський закликав Росію забезпечити дотримання режиму припинення вогню по кожному з маршрутів евакуації людей і доставки гуманітарної допомоги, наголосивши, що Україна зробила все для відкриття гуманітарних коридорів і гарантує режим "тиші"
Про це Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента.
"Українські війська зі свого боку гарантують повну "тишу" по всьому маршруту, щоб Маріуполь отримав їжу, отримав воду, отримав медикаменти. І щоб мирні мешканці міста Маріуполя могли виїхати на безпечну територію. Також підготовлені гуманітарні коридори з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Токмака, Гостомеля, Козаровичів, Микуличів та Андріївки в Київській області. Російська сторона повинна забезпечити "тишу" по кожному з цих маршрутів. Інакше що тоді взагалі може гарантувати Росія на будь-яких переговорах?" - сказав Зеленський.
Президент також подякував усім причетним до забезпечення роботи гуманітарних коридорів.
"Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатися кожного дня, щоб врятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполі від обстрілів", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 12 березня 2022 року, Україна відкрила гуманітарні коридори для евакуації людей із гарячих точок Донеччини, Сумщини, Запоріжжя та Київщини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе