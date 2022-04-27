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На Луганщині окупанти обстріляли районну лікарню, одна жінка загинула, - Гайдай
У луганському Сєвєродонецьку російські окупанти здійснили обстріл місцевої лікарні, унаслідок чого загинула місцева жителька
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, російські війська прицільно обстріляли Сєвєродонецьку лікарню.
За словами Гайдая, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань, пошкоджено одразу декілька поверхів.
Крім того, у результаті обстрілів загинула місцева жителька.
Голова ОДА також повідомляє, що в області залишилося лише дві лікарні, які наразі працюють. Одна у Сєвєродонецьку та одна у Лисичанську.
Цього разу під російський обстріл потрапила перша.
"Орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Вони знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями - і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - коментує Гайдай.
Незважаючи на постійні ворожі обстріли, лікарня продовжує свою роботу.
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За попередніми даними, російські війська прицільно обстріляли Сєвєродонецьку лікарню.
За словами Гайдая, будівля медзакладу зазнала значних руйнувань, пошкоджено одразу декілька поверхів.
Крім того, у результаті обстрілів загинула місцева жителька.
Голова ОДА також повідомляє, що в області залишилося лише дві лікарні, які наразі працюють. Одна у Сєвєродонецьку та одна у Лисичанську.
Цього разу під російський обстріл потрапила перша.
"Орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Вони знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями - і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - коментує Гайдай.
Незважаючи на постійні ворожі обстріли, лікарня продовжує свою роботу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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