На Луганщині окупанти зірвали евакуацію гуманітарними коридорами з Лисичанська та Попасної, - очільник ОДА
На Луганщині російські окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути та не дають автобусам повертатися за людьми
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередньою інформацією, 30 березня під час чергової евакуації населення з міста Лисичанськ, російські окупанти відкрили вогонь по автобусах з людьми.
За словами голови ОДА, обійшлося без жертв.
Гайдай також повідомляє, що загалом упродовж дня з Лисичанська успішно евакуйовано 260 осіб.
Крім того, із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58.
Складною ситуація залишається у Попасній. Так, звідти було евакуйовано лише 13 людей. Автобус не зміг повернутися за іншими, оскільки у цей час по місту окупантами було нанесено авіаудар.
- Нагадаємо, зранку 30 березня окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе