На Луганщині окупанти зірвали евакуацію гуманітарними коридорами з Лисичанська та Попасної, - очільник ОДА

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередньою інформацією, 30 березня під час чергової евакуації населення з міста Лисичанськ, російські окупанти відкрили вогонь по автобусах з людьми.

За словами голови ОДА, обійшлося без жертв.

Гайдай також повідомляє, що загалом упродовж дня з Лисичанська успішно евакуйовано 260 осіб.

Крім того, із Рубіжного евакуйовані 25 людей, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58.



Складною ситуація залишається у Попасній. Так, звідти було евакуйовано лише 13 людей. Автобус не зміг повернутися за іншими, оскільки у цей час по місту окупантами було нанесено авіаудар.

Нагадаємо, зранку 30 березня окупанти обстріляли житлові квартали Лисичанська

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