На Луганщині окупаційні військкомати пришвидшують взяття на облік призовників та військовозобов’язаних

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з поміж жителів окупованого регіону", - йдеться в заяві.

У Спротиві припускають, що рашисти хочуть збільшити та прискорити темпи мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"Під час організованих кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", - уточнює відомство.

Водночас за даними ЦНС, результати "виборів" визначені заздалегідь.

Українців на тимчасово окупованій Луганщині просять оминати російські так звані дільниці для псевдовиборів, а також виїжджати на період осіннього загострення.