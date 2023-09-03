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На Луганщині окупаційні військкомати пришвидшують взяття на облік призовників та військовозобов’язаних

3 вересня, 2023 неділя
12:53
Війна з Росією сепар лнр

Окупаційним військовим комісаріатам наказали пришвидшити взяття на облік призовників та військовозобов’язаних із жителів Луганщини

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з поміж жителів окупованого регіону", - йдеться в заяві.

У Спротиві припускають, що рашисти хочуть збільшити та прискорити темпи мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області. 

"Під час організованих кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", - уточнює відомство.

Водночас за даними ЦНС, результати "виборів" визначені заздалегідь.

Українців на тимчасово окупованій Луганщині просять оминати російські так звані дільниці для псевдовиборів, а також виїжджати на період осіннього загострення.

  • Раніше цього місяця представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що РФ щомісяця залучає у війну в Україні близько 20 тисяч осіб.
  • У серпні ЦНС повідомляв, що близько 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки загинули на війні в Україні.
  • Інститут вивчення війни( ISW) повідомляє, що російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини ПДВ, спрямовуючи їх для захисту вразливих позицій на шляху українського контрнаступу.
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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