На Луганщині погодили гуманітарний коридор 19 березня, - ОВА
На Луганщині 19 березня з 9:00 триватиме гумкоридор, ОВА намагатиметься евакуювати людей і доставити їжу, воду й ліки
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, росіяни продовжують хаотично та нерегулярно обстрілювати з артилерії міста.
"Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається", - наголосив очільник ОВА.
Сергій Гайдай додав, що коридор погодили на високому рівні. Він висловив сподівання на дотримання домовленостей з боку росіян.
Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Приблизно о 14:00 буде потяг із Новозолотарівки.
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