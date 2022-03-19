На Луганщині погодили гуманітарний коридор 19 березня, - ОВА

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, росіяни продовжують хаотично та нерегулярно обстрілювати з артилерії міста.



"Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається", - наголосив очільник ОВА.



Сергій Гайдай додав, що коридор погодили на високому рівні. Він висловив сподівання на дотримання домовленостей з боку росіян.



Евакуація автобусами очікується зі Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Приблизно о 14:00 буде потяг із Новозолотарівки.

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