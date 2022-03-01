На Луганщині проблеми зі зв'язком і газопостачанням, - Гайдай

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.



"На Луганщині багато проблем зі зв‘язком та інтернетом! Не панікувати! Скоро все відновиться!" - написав він.



Без газу залишилися Щастинський район: через ушкодження газопроводу: Штормове - 150 абонентів, Перемога - 60 абонентів; пошкодження газопроводу: Кримське - 328 абонентів, Нижнє - 252 абоненти, Гірське - 22 абоненти, Городище (Біловодський) - 387 абонентів, Айдар-Миколаївка, Маловенделіївка - 315 абонентів, Першотравневе (Біловодський) - 44 абоненти, Дмитрівка, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Михайлівка, Берикове, Деменкове - 1527 абонентів. Через перекриття ГРС Щастя газу немає у Щасті, Петропавлівці, с. Геївці, Передільскому - 5836 абонентів, у Світличному (Попаснянська ділянка) -180 абонентів. Пошкоджено газопровід і відсутній газ у Старобільську - 82 абоненти, у Лобачевому - 55 абонентів, у Метьолкіному - 303 абоненти. Через відключення ГРС Муратове без газопостачання залишилися Муратове та Капітанове. У Сєвєродонецьку 212 абонентів не мають газу втручання невідомих осіб у газопровід.



Електроенергії станом на 6:00 1 березня не мали 206 ТП 18646 абонентів. Унаслідок обстрілу знеструмлено пс 35 ка Борівську. Теплоенергії нема у 180 будинках Сєверодонецька.



Водопостачання через знеструмлення Світличанської насосної станції не отримують 2180 абонентів Нижнього, Світличного, Новотошківського. Крім того, знеструмлено насосну станцію "Карбоніт" води не мають 4899 абонентів кв. Сонячний у Золотому.



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