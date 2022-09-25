Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

"У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант. "Бавовна" в Алчевську (на фото). Ворожий склад. Досі гуркотить. І це ще не вся "бавовна", - зауважив він.

24 вересня вибухи лунали в районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя, а в самому місті спрацювала ППО.

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