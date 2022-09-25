На Луганщині пролунали вибухи: пошкоджено російські казарми та склад, постраждав колаборант, - Гайдай
У Маньківці й Алчевську на Луганщині 25 вересня сталися вибухи в казармах і на складі росіян, унаслідок чого постраждав колаборант
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.
"У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант. "Бавовна" в Алчевську (на фото). Ворожий склад. Досі гуркотить. І це ще не вся "бавовна", - зауважив він.
- 24 вересня вибухи лунали в районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя, а в самому місті спрацювала ППО.
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