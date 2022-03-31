На Луганщині росіяни обстріляли житлові будинки, школи та нафтове сховище: точну кількість загиблих встановлюють, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Без врахування учорашніх ранкових обстрілів, у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школи, у Рубіжному - 1. Низка будинків пошкоджена без займань", - зазначив він.



За словами Сергія Гайдая, росіяни відкривають вогонь з усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську було більш-менш спокійно порівняно з іншими містами Луганщини, то зараз кожну із трьох основних частин населеного пункту обстріляли з артилерії та "градів".



"Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані. Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську - нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - наголосив очільник Луганської ОВА.



Сергій Гайдай додав, що впродовж доби 30 березня ЗСУ відбили п'ять російських атак на Луганщині та Донеччині.



"Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету", - зауважив він.

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