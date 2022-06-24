Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

По Лисичанську та Борівському окупанти завдали авіаударів. З усієї наявної зброї вони гатили по Сєверодонецьку, Білій Горі й Вовчоярівці.

"У Сєвердонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", - наголосив він.

У Лисичанську знайшли двох загиблих і пораненого чоловіка, якого ушпиталили до Чернівців.

Протягом 23 червня й уранці окупанти наступали в районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. У районі Борівського ЗСУ успішно зупинили ворожий наступ.

Також вони відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали окупантам втрат і змусили їх відступити.

"Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою", - зазначив Сергій Гайдай.

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