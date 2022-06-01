На Луганщині ЗСУ ліквідували полковника Заура Дімаєва - заступника командира полку Кадирова, - ЗМІ
Під Комишувахою на Луганщині ЗСУ ліквідували заступника командира полку імені Ахмата Кадирова Заура Дімаєва з водієм, 4 кадировців поранено
Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Заступник командира 4 батальйону спецполку ім. О.Кадирова - підполковник Заур Дімаєв. Офіційно - денацифікований та демілітаризований", - наголосив він.
За інформацією телеграм-каналу Baza, Заур Дімаєв і його водій загинули в авто від артилерійського обстрілу. Також зазнали поранень чотири працівники чеченської поліції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе