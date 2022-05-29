ЗСУ ліквідували командира роти російських десантників
Українські військові ліквідували командира роти російських десантників капітана Олександра Вигуляра
Про це повідомив Стратком ЗСУ у фейсбуці.
"До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно - десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр", - ідеться в дописі.
У Страткомі зауважили, що він 3 місяці тому разом зі своєю ротою реконструював Вяземську повітряно-десантну операцію.
- 28 травня ЗСУ ліквідували російського підполковника Олександра Досягаєва.
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