Про це повідомив Стратком ЗСУ у фейсбуці.

"До vip-шанувальників творчості кобзона доєднався командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно - десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр", - ідеться в дописі.

У Страткомі зауважили, що він 3 місяці тому разом зі своєю ротою реконструював Вяземську повітряно-десантну операцію.

28 травня ЗСУ ліквідували російського підполковника Олександра Досягаєва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb