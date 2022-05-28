ЗСУ ліквідували російського підполковника Досягаєва
Сили оборони України ліквідували командира десантно-штурмового батальйону 104-го десантно-штурмового полку збройних сил Російської Федерації
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва.
У ЗСУ зазначили, що Досягаєв брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії - 2021" та став найкращим у номінації "Крилата піхота".
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