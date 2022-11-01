На Луганщині ЗСУ звільнили 9 населених пунктів, - Гайдай
Станом на 31 жовтня Збройні сили України звільнили від російських окупантів 9 населених пунктів Луганської області
Про це заявив у телемарафоні єдиних новин голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"На сьогоднішній день 9 населених пунктів деокуповано. ... Ми готові вже працювати - всі керівники міських військових адміністрацій, всі керівники обласної адміністрації - всі готові, всі вже давно хочуть приїхати і на місці вже працювати", - сказав Гайдай.
Очільник ОВА додав, що ознакою перемоги України вважатиме підняття українського прапора над звільненим від окупантів Луганськом.
- Раніше ЗСУ на Луганщині взяли під контроль трасу Сватове - Кремінна.
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