На Луганщині ЗСУ звільнили 9 населених пунктів, - Гайдай

Про це заявив у телемарафоні єдиних новин голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогоднішній день 9 населених пунктів деокуповано. ... Ми готові вже працювати - всі керівники міських військових адміністрацій, всі керівники обласної адміністрації - всі готові, всі вже давно хочуть приїхати і на місці вже працювати", - сказав Гайдай.

Очільник ОВА додав, що ознакою перемоги України вважатиме підняття українського прапора над звільненим від окупантів Луганськом.

Раніше ЗСУ на Луганщині взяли під контроль трасу Сватове - Кремінна.

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