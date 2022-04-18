На Львів прилетіли керовані ракети, що змінили напрямок в останній момент – депутат міськради

Про ранкові вибухи у Львові та ситуацію у місті розповів Андріян Гутник, депутат Львівської міськради в етері Еспресо TV.



"Насправді, військова адміністрація говорить про чотири вибухи. Дуже величезне прохання до всіх львів'ян не поширювати жодних фотографій, жодного відео. Місто працює спокійно. Я думаю, що це було попередження для багатьох львів'ян і осіб навмисно переміщених, які зараз у Львові, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги. Можливо, Львів був розслаблений у цьому плані. Наскільки ми розуміємо, що офіційних даних від львівської військової адміністрації наразі не має"- зазначив депутат міськради.



Андріян Гутник повідомив: "Львів як працював, так і працюватиме далі. Стабілізовано рух транспорту, деякі напрямки змінені. Залізничний вокзал працює у звичному режимі. На під'їзді до міста Львів, коли почалися вибухи зранку, було призупинено надходження потягів до Львова. Тривога відмінена, потяги продовжили рух до міста".



Депутат додав, що над містом ще є залишки диму.



"Відомо, що візуально в Івано-Франківській області, коли долітали ракети, вони летіли в одному керунку. На блокпостах, є інформація, що бачили, як вони повернули у напрямку Львова. Це були керовані ракети, які летіли в одному напрямку, повітряна тривога попереджала летять ракети у сторону західної України й вони були направлені на Івано-Франківськ, але в останній момент були повернуті у напрямку Львова" – розповів Гутник.



Нагадаємо, 18 квітня очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетних ударів по Львову 6 людей загинули та ще 8 постраждали, серед них – дитина