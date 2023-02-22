На Мадагаскар обрушився циклон Freddy, щонайменше одна людина загинула
Тропічний циклон Freddy накрив острів Мадагаскар увечері 21 лютого
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Мадагаскару призупинив роботу шкіл і транспорту на шляху тропічного циклону. Стихія вдарила по східному узбережжю острова у вівторок увечері, спричинивши штормовий вітер, зриваючи дахи з будинків. Відомо щонайменше про одну людину, яка загинула внаслідок циклону.
Як повідомила метеорологічна служба Мадагаскару, Freddy трохи послабшав, поки дійшов до Мадагаскару з Маврикію де також приніс сильний вітер і зливи. Середня швидкість вітру становила 130 кілометрів на годину з поривами до 180 км/год.
Циклон "Фредді" (Freddy) - активний тропічний циклон. Очікується, що він стане однією з трьох систем, які перетнуть всю південну частину Індійського океану зі сходу на захід; іншими були циклони Леон-Елайн і Худа в 2000 році.
Ще 18 лютого головне управління метеорології опублікувало попередження для регіонів Аналанджірофо та Сава, порадивши жителям бути обережними, оскільки очікується, що циклон досягне суші.
- Торік у лютому внаслідок тропічного циклону "Бацірай" на Мадагаскарі загинуло щонайменше 111 людей, ще 30 тис. мешканців країни були вимушені жити у притулках через руйнування, завдані стихією.
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