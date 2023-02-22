На Мадагаскар обрушився циклон Freddy, щонайменше одна людина загинула

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Мадагаскару призупинив роботу шкіл і транспорту на шляху тропічного циклону. Стихія вдарила по східному узбережжю острова у вівторок увечері, спричинивши штормовий вітер, зриваючи дахи з будинків. Відомо щонайменше про одну людину, яка загинула внаслідок циклону.

Як повідомила метеорологічна служба Мадагаскару, Freddy трохи послабшав, поки дійшов до Мадагаскару з Маврикію де також приніс сильний вітер і зливи. Середня швидкість вітру становила 130 кілометрів на годину з поривами до 180 км/год.

Циклон "Фредді" (Freddy) - активний тропічний циклон. Очікується, що він стане однією з трьох систем, які перетнуть всю південну частину Індійського океану зі сходу на захід; іншими були циклони Леон-Елайн і Худа в 2000 році.

Ще 18 лютого головне управління метеорології опублікувало попередження для регіонів Аналанджірофо та Сава, порадивши жителям бути обережними, оскільки очікується, що циклон досягне суші.