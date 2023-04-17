На Марʼїнський напрямок окупанти перекидають "штурмові підрозділи Z", які формують з колишніх зеків, - полковник Дмитрашківський
Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що окупанти перекидають на Марʼїнський напрямок нові підрозділи, сформовані з осіб, які мали судимості
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Можу повідомити, що Марʼїнському напрямку окупанти відвели 2 підрозділи десантно-штурмових військ, які зазнали великих втрат в цьому районі. Замість на цей напрямок вони перекидають так звані штурмові підрозділи "Z". Це підрозділи, які були сформовані з осіб, які раніше мали судимості. Тепер можна чітко зрозуміти причину конфлікту між Пригожиним та Шойгу. Оскільки Шойгу позбавив Пригожина можливості формувати свої підрозділи зеками, як він це робив раніше", - пояснив Дмитрашківський.
- 16 квітня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що за останню добу російські війська 27 разів атакували українські позиції на Марʼїнському напрямку
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