Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Можу повідомити, що Марʼїнському напрямку окупанти відвели 2 підрозділи десантно-штурмових військ, які зазнали великих втрат в цьому районі. Замість на цей напрямок вони перекидають так звані штурмові підрозділи "Z". Це підрозділи, які були сформовані з осіб, які раніше мали судимості. Тепер можна чітко зрозуміти причину конфлікту між Пригожиним та Шойгу. Оскільки Шойгу позбавив Пригожина можливості формувати свої підрозділи зеками, як він це робив раніше", - пояснив Дмитрашківський.