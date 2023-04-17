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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Марʼїнський напрямок окупанти перекидають "штурмові підрозділи Z", які формують з колишніх зеків, - полковник Дмитрашківський
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На Марʼїнський напрямок окупанти перекидають "штурмові підрозділи Z", які формують з колишніх зеків, - полковник Дмитрашківський

17 квітня, 2023 понедiлок
15:22
Війна з Росією окупанти, орки

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що окупанти перекидають на Марʼїнський напрямок нові підрозділи, сформовані з осіб, які мали судимості

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Можу повідомити, що Марʼїнському напрямку окупанти відвели 2 підрозділи десантно-штурмових військ, які зазнали великих втрат в цьому районі. Замість на цей напрямок вони перекидають так звані штурмові підрозділи "Z". Це підрозділи, які були сформовані з осіб, які раніше мали судимості. Тепер можна чітко зрозуміти причину конфлікту між Пригожиним та Шойгу. Оскільки Шойгу позбавив Пригожина можливості формувати свої підрозділи зеками, як він це робив раніше", - пояснив Дмитрашківський.

Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
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