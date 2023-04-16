Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"



"Ворог продовжує атакувати позиції української армії на Авдіївському на Марʼїнському напрямках. За останню добу противник здійснив 27 атак на наші позиції. Всі ці бойові зіткнення були в районі населеного пункту Марʼїнка. Проте противник зазнав великих втрат та відступив. Зокрема, противник втратив 12 одиниць військової техніки та до 2 рот вбитими та пораненими", - розповів Дмитрашківський



Полковник наголосив, що російські окупаційні війська далі продовжують обстрілювати цивільні міста та села



"Потрібно нагадати, що ми воюємо проти терористичної країни. Росіяни не можуть нічого показати на полі бою, тому вдаються до обстрілів цивільного населення. Однак, хочу зауважити, що за всі свої злочини вони будуть відповідати", - додав він.



16 квітня у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах