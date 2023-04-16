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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За останню добу під Марʼїнкою окупанти втратили до 2 рот вбитими та пораненими, - полковник Дмитрашківський
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За останню добу під Марʼїнкою окупанти втратили до 2 рот вбитими та пораненими, - полковник Дмитрашківський

16 квітня, 2023 неділя
12:49
Війна з Росією Окупанти

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що за останню добу російські війська 27 разів атакували українські позиції на Марʼїнському напрямку

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ворог продовжує атакувати позиції української армії на Авдіївському на Марʼїнському напрямках. За останню добу противник здійснив 27 атак на наші позиції. Всі ці бойові зіткнення були в районі населеного пункту Марʼїнка. Проте противник зазнав великих втрат та відступив. Зокрема, противник втратив 12 одиниць військової техніки та до 2 рот вбитими та пораненими", - розповів Дмитрашківський

Полковник наголосив, що російські окупаційні війська далі продовжують обстрілювати цивільні міста та села

"Потрібно нагадати, що ми воюємо проти терористичної країни. Росіяни не можуть нічого показати на полі бою, тому вдаються до обстрілів цивільного населення. Однак, хочу зауважити, що за всі свої злочини вони будуть відповідати", - додав він.




 
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
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