Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни намагаються наступати, але успіхів не мають. Ситуація на напрямках

Вороги й далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з мінометів та артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема Карповичі й Тимоновичі на Чернігівщині та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка на Сумщині.

На Куп’янському напрямку вороги завдали авіаудару в районі Кислівки. Окрім того, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник безрезультатно наступав у районах Роздолівки та Білогорівки. росіяни також завдали авіаударів біля Білогорівки на Луганщині та Лимана й Роздолівки на Донеччині. Артобстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник безрезультатно наступав у районі Бахмута. Від ворожих артобстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині. Авіаударів ворог завдав неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, попри підтримку авіації, ворог без успіху наступав у районі Авдіївки. Під артобстріли потрапили кілька населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артобстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог без успіхів наступав у районі Новомихайлівки. Авіаударів росіяни завдали в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя на Донеччині. Окрім того, обстріляли близько 10 населених пунктів області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається не допустити просування військ Сил оборони України. Протягом дня ворог завдав авіаударів у районах Молодіжного та Антонівки на Херсонщині, а також обстрілював з артилерії села на Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині.

Протягом доби ворог завдав 23 авіаударів, здійснив близько 46 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 23 авіаударів, здійснив близько 46 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сьогодні, 29 червня, вороги застосували 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.

У Генштабі ЗСУ наголошують: імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Сили оборони знищили 2 пункти управління, радіолокаційну станцію та артпідрозділ ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.