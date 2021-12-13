На Мармурове море чекає екологічна катастрофа, - дослідження

Про це повідомив агентству IHA гідролог М. Левент Артюз, керівник Проєкту моніторингу мінливих океанографічних умов Мармурового моря (MAREM).



За його словами, головна проблема - це не слиз, а забруднення Мармурового моря. Науковці завжди стикалися з явищами, подібними до слизу, і зустрінуться з ними в майбутньому. Це неминуча ситуація, адже люди продовжують забруднювати Мармурове море кожного дня, не змінюючи свого ставлення.



"Ми продовжуємо забруднювати Мармурове море. Як показує наше моніторингове дослідження, вплив бактерій на процес розкладання слизу залишить дуже велику біомасу після свого розпаду. І це призведе до наступної катастрофи", - сказав він.



Влітку 2021 року Мармурове море неподалік від Стамбула вкрилося слизом внаслідок того, що у море виливали стічні води без очищення.



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