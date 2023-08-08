На Марсі скорочується тривалість доби

Про це інформує New Atlas.

Зазначають, що InSight - це зонд, що проводив наукові експерименти на Марсі з 2018 року аж до 2022 року. Його метою було вивчення внутрішньої частини планети. Проте він також мав і декілька радіоантен, які могли б допомогти виміряти швидкість обертань Марса.

Ці антени зв'язувалися з системою об'єктів Deep Space Network NASA на Землі. Команда вивчила дані, зібрані упродовж перших 900 днів роботи зонда. Під час аналізу вона врахувала такі фактори, як-от сонячний вітер і вологість в атмосфері Землі. Завдяки цьому вчені могли шукати такі варіанти, які були б пов'язані виключно зі змінами швидкості обертання Марса.

"Ми шукаємо варіації, які становлять лише кілька десятків сантиметрів протягом марсіанського року. Потрібно дуже багато часу і багато даних, щоб накопичити, перш ніж ми навіть зможемо побачити ці варіації", - сказав провідний автор дослідження Себастьєн Ле Местр.

Так, дослідники виявили, що обертання Марса пришвидшується на 4 мілісекунди на рік. Це робить марсіанську добу коротшою на кілька часток мілісекунди щороку.

Наразі залишається незрозуміло, чому саме планета почала прискорюватися. Так, доба на Землі триває довше, оскільки місяць відіграє в цьому важливу роль. Утім два супутники Марса набагато менші і, на думку вчених, не є винуватцями. Вони припускають, що це може бути спричинено переміщенням маси від накопичення льоду на полярних гапках або відтворенням суші після того, як вона була покрита льодовиками.

Отримані дослідниками дані можуть допомогти вченим виміряти, наскільки Марс коливається під час обертання, що спричинено хлюпанням рідини в його ядрі. Завдяки цьому вони змогли оцінити форму та радіус ядра - від 1112 до 1150 миль (1790 та 1980 км).