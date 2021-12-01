На Майдані Незалежності почалась мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"1 грудня Ти як громадянин України маєш взяти відповідальність за державу на себе, щоб захистити свої права, свободи і Конституцію. Це мирна, законна акція. Ми усвідомлюємо ризики та закликаємо всіх бути відповідальними. Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, або піде геть. До зустрічі на Майдані!" - йдеться в анонсі заходу.



Акція розчалась у центрі Києва - на Майдані Незалежності.



Серед активістів: представники "Нацкорпусу", "Демсокири", голова "Голосу" Кіра Рудик, журналіст Юрій Бутусов, Олександр Турчинов



Активісти, зокрема звинувачують владу в бездіяльності щодо загрози з боку РФ та корупції.



"Замість того, щоб рятувати країну та консолідувати націю для боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, влада провокує громадянське суспільство на конфлікт", - зазначають організатори.



За даними поліції, до забезпечення порядку на акції залучено понад 3 тис. правоохоронців і 1,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії.



"Закликаємо громадян з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку, не піддаватися на провокації та дотримуватися заявленого мирного формату проведення акцій", - йдеться у повідомленні.



Начальник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін: «Вони (влада – ред.) розповідають, що українські протести допомагають Путіну. Але я вважаю, що найбільшими помічниками Путіна в цій країна є не ветерани й патріоти, які виходять на акції протесту… Найбільшими помічниками Путіну в цій країні є зрадники у владі: Єрмак, Татаров і навіть Зеленський після того, як сьогодні він у ВР розповідав про необхідність прямих перемовин з Путіним».



Журналіст Бутусов подасть позов проти Зеленського за слова про нібито те, що через нього загинули люди. Позов стосується гідності та честі і щодо того, що ДБР відкрило справу за фактом відео, де він стріляє з гаубиці Він називає справу, відкриту ДБР проти нього незаконною.



Бутусов вважає це переслідуванням. За його словами, вся можлива моральна компенсація від суду піде на допомогу армії.



Екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокричав "Ганьба" владі Зеленського, це підхопили учасники акції







Представник "Демсокири" Ігор Щедрін перелічив ті моменти, "які актуальні для країни":

відсторонення Єрмака, Татарова, Демченко, Шурми та інших людей в Офісі президента, які орієнтуються на Росію;

позбавлення впливу на державу олігархів Коломойського, Фірташа, Ахметова та інших;

реальний комплекс заходів на підсилення оборони країни;

створення реального, а не фейкового уряду: коаліції громадських та політичних сил, які можуть прийняти на себе відповідальність за Україну та її оборону вже зараз;

дострокові вибори до парламенту, розпуск коаліції зі "Слуг народу";

добровільна відставка президента або його імпічмент новою Верховною Радою

Згодом активісти планують йти до Офісу президента, де вже зібралася поліція.