На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті
У вівторок, 17 жовтня, на столичному Майдані Незалежності понад 50 студентів відтворили події Революції на граніті 1990 року
Про це з місця події розповів кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.
Учасники акції намалювали плакати з їхніми вимогами, а також кожному студенту пов'язали білу стрічку з надписом "Воля". Вони символічні, адже саме такі стрічки були у протестувальників.
"Ми об'єднали наших лідерів студентських самоврядувань. Ми нагадуємо їм, що таке сила студентської спільноти. Ми нагадуємо їм, що сьогодні нас п'ятдесят, а завтра нас легко може бути п'ятдесят тисяч. Бо за ними стоять їхні студенти, бо за ними стоять їхні університети. Ознайомившись з вимогами, які висували тоді студенти, ми можемо зрозуміти, що фактично ця революція поклала початок незалежності Української Держави. І зробили це студенти. Ми не можемо цим не пишатися", - сказала голова ГС "Українська студентська ліга" Христина Савейко.
Фото: Дмитро Дідора
Що відомо про Революцію на граніті
Революція на граніті була кампанією широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, заздалегідь організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту:
Студенти вимагали:
- звільнення прем’єр-міністра УРСР Віталія Масола;
- проведення в Українській РСР нових виборів;
- проходження строкової військової служби громадянами України поза межами республіки тільки за їхньої згоди;
- створення тимчасової комісії Верховної Ради УРСР із питання націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України;
- відкладення підписання нового союзного договору між республіками СРСР.
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