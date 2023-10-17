На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті

Про це з місця події розповів кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

Учасники акції намалювали плакати з їхніми вимогами, а також кожному студенту пов'язали білу стрічку з надписом "Воля". Вони символічні, адже саме такі стрічки були у протестувальників.





"Ми об'єднали наших лідерів студентських самоврядувань. Ми нагадуємо їм, що таке сила студентської спільноти. Ми нагадуємо їм, що сьогодні нас п'ятдесят, а завтра нас легко може бути п'ятдесят тисяч. Бо за ними стоять їхні студенти, бо за ними стоять їхні університети. Ознайомившись з вимогами, які висували тоді студенти, ми можемо зрозуміти, що фактично ця революція поклала початок незалежності Української Держави. І зробили це студенти. Ми не можемо цим не пишатися", - сказала голова ГС "Українська студентська ліга" Христина Савейко.

Фото: Дмитро Дідора

Що відомо про Революцію на граніті

Революція на граніті була кампанією широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, заздалегідь організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту:

Студенти вимагали: