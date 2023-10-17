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На Майдані Незалежності в Києві студенти відтворили події Революції на граніті

17 жовтня, 2023 вiвторок
17:11
Суспільство студенти відтворили події Революції на граніті

У вівторок, 17 жовтня, на столичному Майдані Незалежності понад 50 студентів відтворили події Революції на граніті 1990 року

Про це з місця події розповів кореспондент "Еспресо" Дмитро Дідора.

Учасники акції намалювали плакати з їхніми вимогами, а також кожному студенту пов'язали білу стрічку з надписом "Воля". Вони символічні, адже саме такі стрічки були у протестувальників.

студенти відтворили події Революції на гранітістуденти відтворили події Революції на граніті
студенти відтворили події Революції на граніті

"Ми об'єднали наших лідерів студентських самоврядувань. Ми нагадуємо їм, що таке сила студентської спільноти. Ми нагадуємо їм, що сьогодні нас п'ятдесят, а завтра нас легко може бути п'ятдесят тисяч. Бо за ними стоять їхні студенти, бо за ними стоять їхні університети. Ознайомившись з вимогами, які висували тоді студенти, ми можемо зрозуміти, що фактично ця революція поклала початок незалежності Української Держави. І зробили це студенти. Ми не можемо цим не пишатися", - сказала голова ГС "Українська студентська ліга" Христина Савейко.

студенти відтворили події Революції на граніті

Фото: Дмитро Дідора

Що відомо про Революцію на граніті

Революція на граніті була кампанією широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, заздалегідь організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції в Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту:

Студенти вимагали:

  • звільнення прем’єр-міністра УРСР Віталія Масола; 
  • проведення в Українській РСР нових виборів; 
  • проходження строкової військової служби громадянами України поза межами республіки тільки за їхньої згоди; 
  • створення тимчасової комісії Верховної Ради УРСР із питання націоналізації майна КПРС та ВЛКСМ на території України; 
  • відкладення підписання нового союзного договору між республіками СРСР.

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